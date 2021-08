Covid a Napoli, al Cotugno torna l'allarme: «Cento ricoverati, sette in rianimazione»

Il Cotugno è pieno: i 100 posti letto dedicati ai pazienti Covid in questa fase epidemica, considerata a basso impatto, sono stati progressivamente tutti saturati. Ieri mattina, allo smonto del turno dei medici, in pronto soccorso c’erano quattro o cinque pazienti ospitati in uno dei 12 posti letto tecnici ricavati nella prima linea. Il Cotugno, ospedale monospecialistico per le malattie infettive, può contare in totale circa 270 posti letto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati