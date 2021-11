Covid a Napoli, riapre l'ospedale del Mare: «È la risposta alla quarta ondata»

Riapre i battenti, da oggi, il Covid center dell'Ospedale del mare. Si tratta di 47 posti letto, 39 di degenza ordinaria e 8 di sub intensiva, ricavati nella ex unità di day surgery del presidio di Napoli est già impegnata a più riprese durante le varie ondate pandemiche. I posti sono rimodulabili a piacimento in base alle necessità. Day surgery che era da poche settimane tornata ad accendere i motori con la novità della direzione affidata ad...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati