Covid a Napoli, il medico di famiglia: «Non faccio più tamponi a chi non vuole il vaccino»

«Il ministro della Salute Roberto Speranza in Tv ha sottolineato il carattere universalistico del nostro Servizio sanitario nazionale, come principio cardine per curare gratuitamente anche chi non si vaccina. Condivido in pieno il suo pensiero, come medico sono ispirata da un dovere deontologico in tal senso. Tuttavia come medico di famiglia ho maturato anche alcune decisioni che riguardano i no vax: non ho effettuato e non effettuerò tamponi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati