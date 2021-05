A Portici, poco prima delle 22, i carabinieri sono intervenuti in via Poli per una segnalazione di schiamazzi. Da un appartamento musica ad alto volume, luci e grida: si trattava di una festa di 18 anni. La proprietaria dell’appartamento e gli 8 ragazzi presenti sono stati identificati. Saranno sanzionati per aver violato le normative anti-contagio.