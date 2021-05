Feste proibite nei locali a Napoli, ristoratore pubblica i video sui social

Ha iniziato a cercare e a postare tutti i video che raccontavano il week end napoletano del primo maggio: ha messo in piedi una collezione di assembramenti, balli, mancato rispetto del coprifuoco, e l’ha lanciata sui suoi canali social non per il gusto della delazione ma per una richiesta di serietà e rispetto delle norme in modo da evitare nuove scivolate in zona rossa: Giovanni De Vivo, ristoratore a Posillipo, dove gestisce “O’ Pazzo”, era...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati