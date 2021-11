Covid a Napoli, contagi in 11 scuole e le classi tornano in dad: la mappa

La percentuale di vaccinati nella fascia d’età 12-19 resta ferma al 66%, e quel 34% di studenti non ancora vaccinati permette di far circolare negli ambienti scolastici la variante Delta. Nel bollettino del 17 novembre dell’Asl Napoli 1 diretta da Ciro Verdoliva ci sono state 129 segnalazioni (-13 rispetto alla settimana precedente) mentre il numero di contatti scolastici in quarantena è stato di 405 (la settimana precedente 515): con il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati