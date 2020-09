A un mese e mezzo dalla festa di Halloween, un ingrosso in Via Carlo di Tocco, gestito da un 36enne di origini cinesi, è stato ispezionato dai carabinieri della stazione forestale di Napoli. Oltre 3.600 gli articoli per feste sequestrati perché potenzialmente dannosi per la salute: piatti in carta, bicchieri, posate in plastica e cartone. Sequestrati anche 1.000 costumi di halloween per bambini e 1.500 giocattoli a forma di zucca di halloween perché sprovvisti delle indicazioni di pericolosità e della certificazione Ce. In vendita all'ingrosso anche 4mila mascherine Ffp2 senza alcuna certificazione di qualità e conformità e conservate in un magazzino in pessimo stato igienico. Stoccati in magazzino come rifiuti oltre seimila imballaggi di cartone, il cui registro di carico e scarico è risultato assente. L'imprenditore 36enne è stato denunciato per frode in commercio e sanzionato per oltre 4500 euro.

