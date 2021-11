Covid a Napoli, riparte il drive in al Frullone: tamponi rapidi agli studenti

Funziona a pieno regime il drive-in per i tamponi al Frullone, presso la sede della Asl Napoli 1. Auto in fila, le tende azzurre e sotto una manciata di giovani medici delle Usca e di infermieri in tuta bianca sotto la pioggia battente. Ieri dalle 9 alle 13 hanno eseguito 390 tamponi a soggetti adulti nell'ambito delle attività di contact tracing. Al pomeriggio, invece, dalla 14,30 alle 18, è toccato a 332 tra docenti e ragazzi delle scuole...

