Covid a Napoli, Ospedale del Mare pieno e pazienti bloccati in corsia

Ricoverati per Covid in pronto soccorso nell'attesa dei posti letto. È successo all'Ospedale del Mare dove tre degenti da trasferire nei reparti di sub intensiva hanno dovuto aspettare due giorni per la carenza di disponibilità nel presidio di Ponticelli, negli ospedali napoletani e, più in generale, nelle strutture ospedaliere regionali. Da più di una settimana, la sproporzione tra l'aumento dei ricoveri per Covid e l'effettiva quantità di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati