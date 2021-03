Zeppola day, vendite record a Napoli: così il delivery salva la tradizione

La resistenza della zeppola racconta tanto della nuova economia post-virus. Il Covid non distrugge ogni fetta di indotto in città, e i giorni di San Giuseppe danno speranza ai pasticceri partenopei. Tra “kit” di zeppole da guarnire a casa, shop online e boom di consegne in delivery, gli imprenditori del settore si sono in qualche modo adeguati alla pandemia, con livelli di fatturato quasi «da pre-Covid». Nei circa 500 laboratori napoletani il lavoro e i clienti in cassa in queste ore non mancano e ci si aspetta, entro la fine della «settimana del papà», un calo del “solo” «30% rispetto al 2019», il che significa il «100% in più rispetto al 2020», in cui un’ordinanza di De Luca vietò in Campania anche il delivery se eseguito attraverso distributori non specifici. E, per lo stesso motivo, il segnale positivo va esteso anche alla Pasqua.

I divieti regionali del 2020 generarono un cortocircuito nel mondo della pasticceria. Ma, passato più di un anno dall’inizio della pandemia, la convivenza col virus è per certi aspetti diventata realtà: le restrizioni valide solo all’ombra del Vesuvio sono ormai lontane e i dati del comparto sono nettamente più incoraggianti: «A Napoli per San Giuseppe si arriva di solito a produrre almeno 100mila zeppole – racconta Ulderico Carraturo, storico pasticcere di Porta Capuana e membro del direttivo Fipe – Dopo il passaggio da zona arancione a zona rossa c’è stato un nuovo calo, ma in realtà si può entrare all’interno del negozio per prendere dolci. Va detto però che quest’anno per fortuna lavoriamo: mi aspetto una flessione massima del 30% rispetto al 2019». Il giro d’affari è notevole: una zeppola costa circa 3 euro, e una pasticceria media ne vende circa un migliaio. La zeppola viaggia online nel 2021. Delivery, e-commerce, shop digitali: i dolci napoletani si sono adattati al nuovo mondo, e in molti casi il marketing digitale ha consentito di allargare la fetta di mercato. La maniera di reagire alla crisi è insomma diventata un’opportunità per quelle imprese che sono riuscite a rinnovarsi, e cioè a svincolarsi dalla mentalità legata al solo “punto vendita” fronte strada. Le tradizionali vendite in cassa, però, non sono affatto mancate nelle pasticcerie in queste ore. «Pasqua e San Giuseppe sono un cassetto fondamentale per il nostro indotto – aggiunge Marco Infante, socio Casa Infante e Pasticcerie Leopoldo – rappresentano un 20% dell’incasso annuo. Ieri il trend è stato molto positivo, con numeri quasi da pre-Covid, sia per le presenze fisiche in negozio sia per il delivery. Lo shop online sta andando fortissimo in questo periodo: siamo intorno ai cento ordini al giorno tra colombe, pastiere, uova di cioccolato. Spediamo in tutta Italia. In particolare al Nord».

«Abbiamo montato due friggitrici in più – commenta Antonio Bellavia – L’anno scorso San Giuseppe saltò del tutto, e crediamo che tanta gente andrà in “astinenza” da zeppole quest’anno». «Siamo aperti solo per l’asporto – racconta Alfredo Donvito di Scaturchio – I turisti erano diventati l’80% dei clienti in piazza San Domenico. Per questo periodo di festività si guadagnerà meglio con lo shop online che nelle vendite fisiche, visto che i nostri clienti affezionati non ci hanno dimenticato. Chiaro che in ogni caso bisognerà tornare a passanti e visitatori per uscire dalla crisi». Una menzione speciale va al “kit-zeppole” inviato da Gambrinus in tutto il Paese. «Speriamo di riaprire quanto prima – spiega Massimiliano Rosati, socio del Gambrinus, chiuso come Pintauro – Ma le cose vanno bene con lo shop online. La zeppola da completare a casa ha avuto un ottimo successo: oltre 350 cinquanta kit inviati in tutta Italia. Arrivano a domicilio crema, amarena e zucchero a velo da guarnire. La gente si è divertita a “completare” la preparazione».



