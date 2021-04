Covid, Napoli «blindata» per Pasqua: vietato l'accesso alle spiagge

Scattano maggiori controlli, in Campania, in vista del prossimo ponte di Pasqua. Per le giornate del 3-4 e 5 aprile, secondo quanto rende noto la Prefettura di Napoli, saranno ulteriormente potenziati i dispositivi di controllo, con particolare riguardo ai divieti per gli spostamenti, al rischio di assembramenti nelle aree urbane e nei siti più esposti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. Inoltre, sono state adottate opportune intese con il Comune di Napoli per l'adozione di provvedimenti che evitino ogni tipo di afflusso ad alcune spiagge cittadine, non consentito dalle disposizioni vigenti, anche per permettere alle Forze dell'ordine di interdirne l'accesso.

