Covid a San Giorgio a Cremano, quattro nuovi contagi: sono migranti del centro d'accoglienza

Quattro nuovi contagi a San Giorgio a Cremano. Ad essere positivi al tampone quattro ospiti del Cas gestito dalla prefettura di Napoli, in via don Morosini. Tutti come ha spiegato il sindaco Giorgio Zinno sono tutti in buono stato di salute, asintomatici e la loro positività é stata scoperta grazie alla mappatura dei contatti come ormai facciamo da mesi sul territorio.



«Tutti i migranti positivi al Covid-19 - ha detto il primo cittadino - sono da anni in Italia ed hanno contratto il virus sul nostro territorio. La situazione è attualmente sotto controllo ma siamo tutti chiamati ad una maggiore responsabilità se non vogliamo andare verso un nuovo lockdown. I concittadini sangiorgesi hanno già dimostrato la loro responsabilità e continueranno a farlo».