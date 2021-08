Protocollo anti Covid e classi pollaio, i dubbi sul ritorno a scuola in Campania

Pur suscitando notevoli polemiche, l’accordo sul Protocollo sicurezza delle scuole in vista dell’avvio del nuovo anno è stato siglato tra alcune organizzazioni sindacali e i tecnici del Ministero dell’Istruzione. Tamponi gratuiti per il corpo docente (soggetti fragili, però, preciserà nel pomeriggio il ministro Bianchi, per mettere la toppa sul buco), corsia preferenziale per i vaccini del personale scolastico e le misure per evitare le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati