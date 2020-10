Covid a scuola, a Napoli casi di positività già in 30 scuole: «Ma le classi restano sicure»

Sono circa 30 le scuole a Napoli in cui si registra anche un solo caso di positività al Covid. Il dato è stato riferito dal sindaco, Luigi de Magistris, all'indomani del tavolo che si è svolto al Comune. «I casi non sono pochi ma sicuramente le scuole non contribuiscono allo stato alla diffusione del contagio - ha sottolineato de Magistris - anzi la scuola è incredibilmente uno dei luoghi più sicuri perché c'è attenzione, scrupolosità e gli insegnanti possono avere una grande funzione pedagogica nei confronti dei ragazzi su come doversi comportare fuori dalla scuola».

Da qui la convinzione che «è stata assolutamente importante e lungimirante la scelta di iniziare l'anno scolastico che - ha affermato il sindaco - sarà altalenante e probabilmente in alcuni momenti dovremo ricorrere dalla didattica a distanza ma per ora ci sono le condizioni per tenere ben saldo un caposaldo della democrazia quale è la scuola».



