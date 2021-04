Covid a scuola, contagi in 25 istituti a Napoli e i presidi denunciano: «È caos con le nuove norme»

Tra le 97 scuole primarie, istituti comprensivi e secondarie di primo grado di Napoli finora quelle con almeno un caso di positività sono 25, ovvero un quarto del totale. A preoccupare non è il numero di positivi, ancora basso per far impennare la curva dei contagi, ma la nuova normativa connessa alla variante inglese e i protocolli da seguire in casi di Covid. Per i dirigenti scolastici anche un solo studente positivo può mettere in crisi la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati