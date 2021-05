Nuovi disagi in alcune scuole di Napoli e provincia. La campagna vaccinale per i prof e il personale scolastico in alcuni casi costringe i dirigenti a lasciare a casa gli alunni per mancanza di personale. Domani ci sono nuove e numerose convocazioni. Alcuni presidi sono riusciti ad organizzarsi, altri invece, devono per forza interrompere le lezioni in presenza ma non a distanza.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati