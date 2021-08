A Torre del Greco torna l'incubo Covid: aumentano i positivi, morti due anziani

Torna a tremare la città più colpita dal Covid: due morti e 18 nuovi casi positivi in 24 ore. Per settimane il bollettino del centro operativo comunale non riportava dati preoccupanti, ma quello di oggi sembra preoccupante. Due i decessi registrati nelle ultime ore, si tratta di un uomo e una donna, N.I. e F.V., entrambi di 74 anni.

Inoltre, sono stati registrati 18 nuovi casi di positività al virus che fa alzare il totale a 135 casi, mentre i morti dall’inizio della pandemia sono 176. Verosimilmente i nuovi casi riguardano il contagio da variante Delta, ma sarà il centro di sorveglianza regionale a stabilirlo con l’analisi e il sequenziamento.