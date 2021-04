Covid a Torre del Greco, morto il pittore Vito Esposito

Il Covid fa un’altra vittima illustre a Torre del Greco. All’età di 86 anni infatti si è spento il pittore Vito Esposito, uno degli allievi più brillanti del maestro Nicolas De Corsi, conosciuto come il «Tripolino» per essere nato in terra libica. L’uomo, colpito dal virus, da alcuni giorni a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche era stato costretto all’ospedalizzazione, prima del decesso.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Campania zona arancione, De Luca avverte tutti: «Se siamo... IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 2.232 positivi e 12 morti: l'indice di... L'EPIDEMIA Vaccini, in Italia ieri nuovo record: 347.279 le somministrazioni. La...

In tanti lo ricordano sui social. Tra i ricordi più toccanti quelli di un’altra apprezzato artista, Ciro Adrian Ciavolino, che sottolinea come «siamo sempre più soli: è stato un buon maestro». Anche i suoi nipoti in queste ore l’hanno voluto commemorare con un manifesto apparso in città: «Nessuno può fare per i bambini - si legge - quello che fanno i nonni. Tu hai sparso mille colori come polvere di stelle sulla vita dei più piccoli».