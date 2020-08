Covid a Villaricca, torna la paura: sei casi in nove giorni

Sei casi in nove giorni, a Villaricca è di nuovo allarme Covid. L'ultimo positivo è stato segnalato nella serata di ieri. Il primo cittadino, Rosaria Punzo, ha lanciato un appello alla cittadinanza: «Un altro caso di Covid - spiega il sindaco della cittadina a nord di Napoli - Un nostro concittadino è risultato positivo al rientro dalle vacanze. Non mi stancherò mai di ripeterlo: per favore cerchiamo di essere responsabili, ancora di più in questo momento difficile dove si rischia davvero grosso. Seguiamo le regole sul distanziamento sociale ed utilizziamo la mascherina perché un passo falso potrebbe essere fatale. Invito soprattutto i più giovani ad un forte senso di responsabilità: non abbassate la guardia».



E ancora: «Siamo in contatto costante con le autorità sanitarie per monitorare la situazione in modo da essere pronti di fronte a qualsiasi evenienza. Non sprechiamo tutti i sacrifici fatti fino ad oggi».