Covid, riaperto il pronto soccorso di Villa dei Fiori, ancora chiusi 2 reparti

L'Asl Napoli 2 nord ha dato il via libera alla riapertura del pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, chiuso mercoledi per prevenire l'estensione di un focolaio all'interno del grande ospedale privato convenzionato dopo i contagi scoperti una settimana fa nei reparti di ginecologia e cardiologia.

APPROFONDIMENTI LA MISURA Super Green pass, cos'è: bar e ristoranti solo per... COVID Covid, a Natale rischio 30mila casi. Pregliasco: «Accelerare su... LE MISURE Quarta ondata, dai lockdown al Green pass: le nuove restrizioni in... L'ALLARME Covid, l'infettivologa Cattelan: «Ricoverate intere...

Intanto questi due reparti, la ginecologia e la cardiologia appunto, rimangono chiusi. Non accolgono altri pazienti da otto giorni. A ogni modo la proprietà ha annunciato che "si è in attesa degli screening con i test molecolari per fare il punto della situazione". Dei 14 contagiati, 11 pazienti e 3 operatori sanitari, in clinica non c'è più nessuno: tutti trasferiti o in quarantena domiciliare.