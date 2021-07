Covid, allarme in Costiera sorrentina: due tedeschi positivi, tamponi in hotel

Avrebbero voluto trascorrere una vacanza romantica in penisola sorrentina ma solo dopo qualche giorno di permanenza nell’albergo che avevano scelto a Vico Equense, hanno avvertito sintomi influenzali. Purtroppo non era un semplice raffreddore, ma il Covid che non ha risparmiato la coppietta di turisti tedeschi, di età inferiore ai 30 anni, che ora è in isolamento nell’hotel alle porte della Costiera.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati