L'immediato avvio della procedure previste dal Ministero della Salute per i casi di positività negli istituti scolastici è stato predisposto dopo la comunicazione dell'Asl riguardante la positività di un alunno della scuola primaria Castaldo-Nosengo.

La dirigente e il referente Covid della scuola hanno attivato le linee guida per la prosecuzione in sicurezza delle attività didattiche. Le attività messe in campo sono state comunicate all'amministrazione comunale ed alla Protezione Civile che stanno monitorando la situazione a salvaguardia di tutta la platea scolastica.

