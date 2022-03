Covid, Anacapri verso la normalità: stop al bollettino dei tamponi positivi

Stop alla pubblicazione del bollettino di riepilogo relativo alla situazione epidemiologica da Covid-19. A renderlo noto è l’Amministrazione di Anacapri tramite una nota pubblicata sui canali istituzionali del Comune.

“Pur mantenendo sempre alta l’attenzione e il monitoraggio – spiega il Vice Sindaco di Anacapri Francesco Cerrotta – la nostra Amministrazione ha scelto di sospendere la pubblicazione del riepilogo periodico dei tamponi positivi nel nostro Comune, che abbiamo redatto ininterrottamente e in maniera certosina negli ultimi due anni, sempre con l’unico scopo di tenere costantemente aggiornata la cittadinanza. Tuttavia, con la prossima decadenza dello stato d’emergenza, abbiamo ritenuto di adeguarci al clima di progressivo ritorno alla normalità espresso dal Governo nell’ultimo decreto.”

APPROFONDIMENTI L'OPINIONE Green pass, con Omicron 2 casi di reinfezione in aumento. Pregliasco:... IL BOLLETTINO Covid, bollettino oggi 21 marzo: 32.573 casi e 119 morti. Tasso di... IL BOLLETTINO Covid in Campania, 3.500 casi e quattro morti: l'indice di... LA PANDEMIA Omicron 2, record di ricoveri in Scozia (nonostante le mascherine):...

La decisione è stata quindi presa in vista dello scadere dello stato d’emergenza, fissato per il prossimo 31 marzo. A partire da quella data decadranno infatti la maggior parte delle restrizioni anti Covid, e insieme ad esse anche le strutture governative previste per contrastare la pandemia, come il Comitato Tecnico Scientifico e la struttura commissariale straordinaria del Generale Figliuolo.