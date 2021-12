Covid, Ascierto sui vaccini: «C'è bisogno di un programma mondiale o non ne usciremo»

«Senza un programma di vaccinazione mondiale non ne usciremo perché il virus circola e se circola crea varianti. È necessario uno sforzo internazionale per poter vaccinare tutti». Lo ha detto Paolo Ascierto, oncologo dell'Istituto tumori di Napoli Pascale, a cui si deve la scoperta degli effetti del Tocilizumab nella cura del Covid, in occasione del «Premio arte mediterranea» di cui è stato insignito per il suo impegno contro il Covid.

«La storia ci insegna che dalle pandemie si esce - ha aggiunto - e dunque speriamo di uscire presto. I vaccini ci hanno dato tanto e sono un successo della ricerca ed è per questo che bisogna investire in ricerca». Da Ascierto l'invito a tutti a vaccinarsi. «I no vax - ha affermato Ascierto - sono una cerchia ristretta e c'è un problema di disinformazione: il vaccino è sicuro, ormai nel mondo lo abbiamo fatto in milioni, direi in miliardi».