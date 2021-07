Covid, la Asl Napoli 1 telefona ai cittadini che non si vaccinano

Scatta la telefonata a casa per convincere i napoletani a vaccinarsi. Da lunedì la Asl è pronta a contattare le persone da convocare per la prima dose anti-Covid, a farsi spiegare i dubbi che li spingono a non aderire alla campagna di prevenzione. Lo annuncia il manager Ciro Verdoliva, che chiarisce: «Continueremo a inviare gli sms di convocazione, ma ora vogliamo approfondire le motivazioni. Parliamo di persone che hanno fatto l'adesione ma poi non si presentano, un fenomeno che stiamo affrontando in maniera molto forte».

Qualche dato per capire. «Solo ieri avevano oltre 400 convocati per la prima dose, si sono presentati poche decine», spiega il direttore generale dell'Asl Napoli 1, che ha già composto la squadra anti-defezioni. «Da lunedì metterò quattro dipendenti in un ufficio a chiamare a uno a uno i convocati dei giorni successivi, così capiremo, cercheremo di rassicurarli. Abbiamo bisogno di andare avanti per avere l'immunità di gregge a Napoli».

Nonostante gli appelli, resta infatti uno zoccolo duro di napoletani che non ha intenzione al momento di vaccinarsi, anche se negli ultimi giorni c'è stato un aumento dei "sì" visto l'impegno più forte in prima linea di farmacie e distretti dell' Asl nei quartieri. «Siamo arrivati - spiega Verdoliva - a circa 1200 prime dosi al giorno, ma il nostro obiettivo resta 4000-5000». L' Asl punta a uno sprint a fine luglio, in vista del rallentamento inevitabile ad agosto e di un autunno non facile, con la prospettiva di una terza dose da somministrare ad almeno mezzo milione di cittadini. Senza trascurare la ripresa del vaccino antinfluenzale.