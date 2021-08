Assembramenti e niente mascherina, chiusi tre locali della movida a Ischia

Movida a Ischia: tre locali chiusi per 5 giorni. A intervenire, in località Riva Destra e Ischia porto, gli agenti del commissariato dell'isola verde con il sostegno degli equipaggi del reparto Prevenzione crimine Campania. In particolare, i poliziotti hanno sanzionato in località Riva Destra e in corso Vittoria Colonna i titolari di tre esercizi commerciali per inottemperanza alle misure anti Covid-19, poiché hanno omesso di far rispettare il distanziamento tra i clienti e di far indossare le mascherine. Così, hanno disposto la chiusura di tre locali per 5 giorni.

