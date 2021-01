Caos all'ufficio postale di Villaricca. Decine e decine di persone accalcate all'esterno della sede di via della Resistenza. Nessun rispetto delle regole di distanziamento tanto che si è reso necessario l'intervento dei carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Salvatore Salvati.

I militari dell'arma hanno cercato di far tornare la calma tra gli utenti che data la situazione erano abbastanza agitati. Su facebook si sono moltiplicati i post di protesta e i commerci dei residenti.

Purtroppo a Villaricca non è la prima volta che accade a causa delle dimensioni dell'ufficio, troppo piccolo per far fronte alle esigenze della popolazione. Stessa situazione a Melito. Sempre sui social alcuni residenti hanno denunciato l'odiosa pratica di scrivere i nomi su fogli volanti addirittura a partire dalla mezzanotte. Abitudine che provocherebbe non poche discussioni.

