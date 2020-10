A Bacoli il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha disposto la chiusura del Liceo 'Lucio Anneo Senecà per la positività al Covid-19 di un'allieva. Disposte per lunedì prossimo le operazioni di igienizzazione e sanificazione dei locali in entrambe le sedi dell'istituto a Torregaveta e al Fusaro, dopodichè l'attività didattica potrà riprendere. Disposti i tamponi per tutti e 23 gli allievi della classe di prima cui appartiene il ragazzo positivo e dell'intero consiglio di classe, sei docenti.

LEGGI ANCHE Bambino morto, il padre: «Non so che è successo a ​ cena con noi era felice»

Al momento sono in isolamento domiciliare e dovranno rimanerci fino all'esito dei risultati dei tamponi. La classe è stata presente a scuola solo nei giorni del 24 e 25 settembre. La comunità scolastica della cittadina flegrea è in allarme anche per altri casi di potenziali contagi, pare tre ragazzi, in attesa degli esiti dei tamponi.



«Stiamo seguendo con grande attenzione l'evolversi della situazione - scrive il sindaco sul suo profilo facebook - aggiornandovi costantemente. Nel contempo faccio appello alla responsabilità dei genitori e degli stessi alunni affinchè precauzionalmente i ragazzi rimangano a casa in caso di febbre o di sintomi della patologia per evitare atteggiamenti irresponsabili che possono causare diffusione del contagio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA