Covid, 22 bambini positivi a Qualiano il sindaco chiude due plessi

A Qualiano il sindaco Raffaele De Leonardis ha firmato poco fa una ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza al plesso Don Bosco e all'istituto Giuseppe Verdi. "Ho optato per la chiusura - spiega il primo cittadino di Qualiano - sulla scorta di ciò che mi è stato espressamente richiesto dall'Asl e a seguito della riscontrata positività di alcuni alunni dei due plessi".

Per quel che concerne gli altri istituti di Qualiano, il sindaco ha ribadito che sono 22 gli scolari risultati positivi al Covid dopo la ripresa delle attività in presenza. Di questi, dieci sono già guariti e alcuni stamattina sono anche rientrati in classe.