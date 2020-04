Covid, bimbo di sei anni con sintomi sospetti attende da 9 giorni l'esito del tampone. Era stato già colpito da un tutmore

Ultimo aggiornamento: 21:05

Un, in passato ammalato di tumore, attende da nove giorni l'esito del tampone per la diagnosi di coronavirus . A riferirlo è il padre, che a un'emittente radiofonica (Crc) spiega: «Ha febbre e difficoltà respiratorie, ma ad oggi non abbiamo avuto alcuna notizia». La famiglia è in isolamento volontario dal 5 aprile. In quel giorno, secondo il racconto, comparvero i primi sintomi ai due genitori: febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Dopo qualche giorno di cure i due genitori riuscirono ad ottenere la possibilità di eseguire il tampone. Entrambi risultarono negativi. Nel frattempo, però, secondo il racconto del genitore, si sarebbero ammalati anche i due figli. I due bambini avrebbero manifestato gli stessi sintomi dei genitori, in particolare il piccolo di sei anni, che ancora attende l’esito del tampone. I sintomi, tuttavia, starebbero lentamente regredendo da soli.