I militari hanno controllato 931 persone, di cui 10 sono state sanzionate perché prive della carta verde. Al centro delle verifiche anche 63 attività commerciali, che sono ispezionate: 6 le sanzioni anti-Covid. Sanzionati anche i 2 titolari di altri due esercizi commerciali in via Toledo e in piazza del Gesù e tre clienti a tavola senza il previsto green pass.