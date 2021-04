Covid Campania, indice dei contagi in lieve aumento (10,75%) e 27 morti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.854 positivi (1.205 asintomatici e 649 sintomatici) su 17.231 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi è pari al 10,75%, in lieve aumento rispetto al 10,11% registrato ieri.

27 morti (17 nelle ultime 48 ore, 10 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 5.774 vittime; 1.554 pazienti guariti, per un totale di 259.615.

I posti letto occupati sono 145 su 656 disponibili in terapia intensiva (4 più d ieri), 1.569 su 3.160 disponibili in degenza (14 più di ieri).