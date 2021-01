Covid Campania, la curva dei contagi torna a salire: 9,42%. Altre 41 vittime

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania: 1.294 positivi (1.167 asintomatici e 127 sintomatici) su 13.728 tamponi, per un totale di 203.846 positivi su 2.194.673 tamponi; 41 morti (10 nelle ultime 48 ore, 31 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 3.298; 760 pazienti guariti per un totale di 127.766.

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 9,42%, in aumento rispetto al 7,45% registrato ieri.

I posti letto occupati sono 104 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.365 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

