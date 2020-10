di Enrico Del Colle

In questa nuova fase di ritorno dell’amo semina la sfida più difficile per chi governa è quella della proporzionalità, cioè della necessità di conciliarela salute con l’economia e la necessità di non fermare la vita di tutti i giorni. Questo vale per i ragazzi a Scuola (e all’Università), in particolare nei momenti di non lezione, ma anche nelle sedi di attività lavorative...