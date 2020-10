Covid, boom di casi a Marano. A Mugnano chiuse due attività per mancato rispetto delle norme

In salita il numero dei contagiati in diverse città dell'area nord. A Marano, nelle ultime 24 ore, si sono registrati ben nove casi di positività al Covid. Tra loro diversi giovanisisimi. Sul territorio, come confermato dall'Asl, sono attualmente 55 i positivi. Quattro le persone guarite. Nel limitrofo comune di Qualiano, invece, il sindaco Raffaele De Leonardis ha annunciato che sono cinque i nuovi positivi al test.



Da Villaricca arriva la precisazione del sindaco Rosaria Punzo: "I contagiati complessivi sono 39 e 21 i guariti". E ancora: "Mi disgustano - spiega il primo cittadino di Villaricca - le polemiche anche su questa emergenza, come se fosse colpa del sindaco oppure se il sindaco potesse fare qualcosa per arginare da solo l’epidemia". A Mugnano, infine, chiuse due attività commerciali (per 5 giorni) per mancato rispetto delle norme anti Covid. © RIPRODUZIONE RISERVATA