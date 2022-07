Covid boom a Napoli, Zuccarelli: «Ospedali, rischio paralisi e quarta dose per i sanitari»

È un vero e proprio allarme. Il presidente dell'Ordine dei medici, Bruno Zuccarelli, non nasconde le sue preoccupazioni sull'incremento dei casi di positivi al Covid. Definisce «il comportamento attuale del governo nazionale su questo fenomeno «agnostico» e invita tutti a non sottovalutare la diffusione del contagio.

Presidente Zuccarelli, la sua preoccupazione sull'aumento dei positivi parte dai dati contagiati tra il personale sanitario campano?

«Sì, la situazione dei contagi nel personale sanitario in Campania è attualmente arrivata a una percentuale del 10-15 per cento di positivi. Con le ferie da smaltire in questo periodo estivo, diventa davvero un problema riuscire a coprire in maniera esauriente i turni e i servizi nelle diverse strutture ospedaliere della nostra regione».

Cosa si dovrebbe fare per affrontare questa nuova fase della pandemia?

«Va detto innanzitutto che considero l'atteggiamento del governo centrale quantomeno agnostico, probabilmente perché le preoccupazioni prioritarie sono altre. Credo che il governo nazionale sia preso dai problemi economici che prendono il sopravvento sugli altri e anche eventuali restrizioni legate al Covid non vengono proprio prese in considerazione per queste valutazioni. Ma mi chiedo quanto costino i dieci giorni di malattia che è costretto a prendersi chi è contagiato, che deve assentarsi dal lavoro. Lo abbiamo visto, in questi giorni, nel sistema dei trasporti cittadini. Certo, ora abbiamo farmaci, copertura vaccinale, ma i positivi comunque devono isolarsi e presentano sintomi fastidiosi di astenia, tosse, mal di gola, raffreddore, febbre».

Lei ha parlato di numeri di positivi superiori a quelli che si registrarono nello stesso periodo dello scorso anno. Un'analisi che conferma?

«Sì, i positivi di questo luglio sono molto maggiori di quelli registrati nel 2021, quando l'incremento di contagi iniziò in progressione a partire dal mese di agosto. Un dato preoccupante in prospettiva della possibile evoluzione del virus che nelle sue varianti risulta assai più contagioso. Non voglio fare dell'allarmismo sterile, ma offrire solo una consapevole analisi della situazione attuale».

Le vaccinazioni risultano diminuite, con gente che ormai non le fa più?

«Sì, la gente non si vaccina, in tanti non hanno portato a conclusione il ciclo vaccinale anche per l'allentarsi delle misure restrittive e degli allarmi. Aspettiamo il nuovo vaccino tra settembre-ottobre, ma nel frattempo chi non l'ha ancora fatto dovrebbe pensare a concludere il ciclo previsto delle tre vaccinazioni. Del resto, terminato il grande allarme anche mediatico, le vaccinazioni sono arrivate a livelli quasi inesistenti, mentre l'uso delle mascherine si è allentato e il distanziamento non viene più rispettato. Si è visto nei concerti musicali, come quelli che si sono tenuti a piazza Plebiscito, dove hanno partecipato migliaia di persone senza mascherina a distanza ravvicinata».

I dati diffusi dei positivi attuali sono attendibili?

«In parte, credo siano inferiori a quelli reali. E lo dico perché la diffusione dei tamponi fai da sé sfugge a qualsiasi controllo e possibilità di verifica istituzionale. Chi risulta positivo ed è asintomatico non si registra nella piattaforma. Il risultato è avere in giro un alto numero di positivi, che diventano potenziali diffusori del virus non censiti dalla piattaforma con tutti i rischi conseguenti di estensione del contagio».

Che interventi pensa siano attuabili in questa fase?

«La gente non segue le raccomandazioni, ma ha bisogno di indicazioni precise dalle autorità governative. I dati di diffusione dei contagi negli ospedali diventano preoccupanti e per questo ripeto il mio appello per andare oltre l'atteggiamento assenteista che vedo in chi dovrebbe intervenire dettando un minimo di regole. Molti colleghi ospedalieri sono in difficoltà. Dobbiamo fare in modo di non doverci trovare di fronte a una situazione fuori controllo. L'uso di mascherine Ffp2 in luoghi chiusi, il completamenti dei cicli vaccinali, l'attenzione ai distanziamenti sono comportamenti auspicabili».

E per il personale sanitario?

«Credo che una quarta dose di vaccino sia per loro ormai indispensabile. L'idea che d'estate il virus non si diffonda è stata ampiamente smentita. Il governo, poi, dovrebbe riflettere sull'esigenza di rendere obbligatoria l'autodenuncia in piattaforma dei soggetti positivi, sanzionando seriamente chi sceglie di nascondersi dietro un tampone fatto in casa».