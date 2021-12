Covid, a Caivano è boom di contagi; il sindaco Falco: «Raddoppiare la prudenza»

Boom di contagi a Caivano con il numero dei positivi al covid che schizza a quota 315, mentre due giorni fa i contagiati si erano fermati a 134.

Insomma un incremento preoccupante, che ha fatto scattare così la corsa ai tamponi da parte dei residenti. Raggiunta la cifra di quasi 1800 tampni effettuati da farmacie e strutture private negli ultimi tre giorni (rispettivamente 311, 682 e 735).

«Questi numeri - sottolinea il sindaco Enzo Falco - fanno rilevare che è davvero necessario raddoppiare la prudenza nei comportamemti individuali, per scongiurare un’eventuale pericolosa escalation della pandemia sull’intero territorio. Pertanto bisogna utilizzare scrupolosamente le armi che abbiamo a nostra disposizione, per impedire ulteriori contagi: vaccinazioni, distanziamento, uso della mascherina FFP2 e lavaggio frequente e rigoroso delle mani».

Poi il capo dell’esecutivo locale aggiunge: «Dobbiamo affrontare il nuovo anno nel migliore dei modi, osservando tutte le norme sanitarie utili a contrastare l’invisibile nemico della nostra salute».

Intanto, dopo la chiusura per covid di tutti gli uffici delle politiche sociali del centralissimo Corso Umberto I, nelle prossime ore potrebbero, verosimilmente, essere off limits anche gli uffici ragioneria, tributi e contabilità, ubicati in via Albalunga.