Il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi ha firmato l'ordinanza con la quale ha disposto la proroga della chiusura degli istituti scolastici cittadini. Le scuole, secondo quanto riportato nell'ordinanza sottoscritta poco fa, riapriranno il giorno 2 ottobre. L'ulteriore slittamento si è reso necessario "per avere un quadro più esaustivo della situazione sul fronte Covid".

Tra oggi e domani, infatti, dovrebbero essere noti i risultati dei tamponi eseguiti sul personale comunale e sui neo consiglieri, molti dei quali entrati in contatto con un consigliere già risultato positivo al test. I risultati delle prime 35 persone che si sono sottoposte al tampone, così come disposto dal sindaco, saranno noti in serata.

