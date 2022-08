Covid in Campania, 1602 contagi e quattro morti: incidenza al 20%

Sono 1.602 i nuovi positivi al Covid su 7.911 test effettuati in Campania. Quattro i morti segnalati nel bollettino regionale, di cui due nelle ultime 48 ore. Con l'incidenza sale di oltre un punto, al 20,25% contro il 19,06 del

giorno precedente. Quanto ai posti letto in terapia intensiva, ne sono disponibili 573, di cui 22 occupati (dato invariato). Quelli di degenza disponibili sono invece 3.160, tra pubbico e privato, e 625 occupati (in calo). Restano decisive le misure di protezione per restringere le possibilità di contrarre e diffondere l'infezione.

APPROFONDIMENTI COVID Omicron 5, poi Centaurus: nuova ondata a fine estate o in autunno?... COVID Omicron, quarantena per i positivi: ecco dove non è più... COVID-19 Omicron, in Austria da oggi niente quarantena per chi è... L'EPIDEMIA Centaurus, Bassetti: «Se prenderà il sopravvento,...