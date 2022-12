Sono 1811 i positivi al Covid in Campania su 11543 test effettuati per un indice di contagio pari al 15,68%, in linea col dato registrato ieri. Quattro i nuovi decessi, di cui 3 nelle ultime 48 ore. Scendono a 19 (dai 22 di ieri) i posti di terapia intensiva occupati. Sono 408 invece i posti di degenza ordinaria occupati (a fronte dei 410 di ieri).