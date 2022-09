Sono 1.636 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 11.803 test esaminati. Il tasso di incidenza è al 13,86%, senza significative variazioni rispetto al 13,23 di ieri. Nel bollettino non si segnalano vittime. Invariata l'occupazione delle terapie intensive (9) mentre quella dei posti letto in degenza scende a quota 219 (-9 rispetto al giorno precedente).