Sono 2.129 i nuovi positivi al Covid in Campania a fronte degli 11.607 test effettuati nelle ultime 24 ore. Lieve calo per il numero dei posti di terapia intensiva occupati: sono 15 (uno in meno di ieri).

I posti di degenza ordinaria occupati sono 381 a fronte dei 401 di ieri (meno 20). Non si registrano morti con il Covid nelle ultime 48 ore, ma c'è un decesso avvenuto nei giorni scorsi e registrato ieri.