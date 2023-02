Sono 287 su 6.649 test esaminati i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza si attesta al 4,31%, in discesa dal 5% di ieri. Tre le vittime nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono altri tre decessi risalenti ai giorni precedenti. In calo le occupazioni dei posti letto: i ricoverati nelle intensive sono 13 (-1), nelle degenze 263 (-10).