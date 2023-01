Sono 358 i casi positivi su 6074 test effettuati. Zero morti registrati nelle ultime 48 ore, ma in precedenza che ne sono stati quattro indicati solo nel bollettino di ieri. Restano 20 posti occupati in terapia intensiva e 274 nei reparti di degenza per la cura del coronavirus. Questi i dati indicati nel bolletino della Regione Campania.

L'ultimo bollettino aggiornato alle 23,59 del 27 gennaio 2023