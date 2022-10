Covid in Campania, positivi in calo (2.178) ma più ricoveri in intensive

Tasso di positività e ricoveri ordinari in calo in Campania, in aumento invece l'occupazione delle terapie intensive. È a due facce il volto del bollettino Covid di oggi.

A fronte di 14.565 test i positivi sono stati 2.178 per un tasso del 14,9% a fronte del 18,23 di ieri. Nei reparti ordinari ci sono 254 persone a fronte delle 264 di ieri. Mentre nelle intensive l'occupazione passa da 6 a 9 posti. Nessun nuovo decesso nelle ultime 48 ore.