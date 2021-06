Covid in Campania, 48 nuovi positivi e 16 sintomatici: tasso al 2,72%, 14 decessi dal ricalcolo aprile-maggio

Sono 48 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania, analizzati 1.761 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 17 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti tra aprile e maggio, ma registrati ieri.

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO Covid, in Campania 83 casi Delta tra Asl Napoli 3 e Napoli 1 L'EPIDEMIA Vaccini e Astrazeneca, De Luca chiede le dimissioni di commissario e... L'EPIDEMIA Covid in Campania, più sintomatici che asintomatici per la...

In Campania sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 216 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

In Campania il tasso di contagio, dunque, sale dall'1,6 per cento di ieri al 2.72 del bollettino di oggi. Un aumento che comunque risente anche del minor numero di tamponi effettuati rispetto ai giorni precedenti.