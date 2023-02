Covid in Campania: 509 postivi, 5 morti e incidenza al 4,8 %

Sono 509 i nuovi postivi al Covid in Campania a fronte di 10493 test eseguiti, di cui 2903 molecolari.

Il tasso di incidenza è dunque del 4,8 per cento con una leggera crescita (0,5 per cento) rispetto al dato di ieri. I deceduti sono 5, di cui 2 nelle ultime 48 ore.

Le altre 3 persone sono decedute in precedenza ma sono state registrate ieri. I posti occupati in terapia intensiva sono 16 (dato stazionario rispetto a ieri) mentre quelli in area medica sono 258 (-2 rispetto a ieri).