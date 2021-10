Covid in Campania, 636 nuovi casi e altri quattro morti per il virus

Resta alta l'attenzione nella lotta al coronavirus, prosegue la conta dei contagi. Sono 636 i nuovi casi emersi ieri in Campania dall'analisi di 22.925 test, e quattro i decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi regionale. Resta sostanzialmente stabile il tasso di casi positivi che ieri era pari al 2,74% ed oggi è 2,77%. Si contano 16 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 244 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. In calo. Ma in ospedale i medici ribadiscono l'importanza della vaccinazione, mentre la Regione si organizza per somministrare la terza dose anche a docenti e forze dell'ordine. Il richiamo a distanza di sei mesi dal primo ciclo.

