Sono 6.419 i positivi al Covid su 35.266 ieri. Un morto è indicato nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi della Regione Campania. Ieri il tasso di incidenza era pari al 18,4%, oggi è al 18,2%: appare, dunque, stabile.

Quanto ai posti letto in terapia intensiva ne risultano disponibili 581, di cui 36 occupati (più un per cento rispetto al giorno precedente); mentre quelli di degenza sono 3.160, di cui 685 occupati (più 18 per cento).