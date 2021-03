Covid, a oggi in Campania 796.508 vaccinazioni: somministrate 242.020 seconde dosi

Sono 796.508 le dosi di vaccino anti Covid-19 complessivamente somministrate in Campania. Il dato è aggiornato alle ore 12 di oggi, lunedì 29 marzo. Sono stati vaccinati con la prima dose 554.488 cittadini; di questi, 242.020 hanno ricevuto la seconda dose. Questi i dati suddivisi per categorie: ultraottantenni 248.621 vaccinazioni (159.251 prime dosi, 89.370 seconde dosi, vaccinato il 67,11% degli over 80 che hanno aderito alla campagna vaccinale); operatori sanitari e oss 177.701 vaccinazioni (92.517 prime dosi, 85.184 seconde dosi, 94,02%); personale scuola e università 133.284 vaccinazioni (131.151 prime dosi, 2.133 seconde dosi, 80,43%); personale non sanitario 34.292 vaccinazioni (18.349 prime dosi, 15.943 seconde dosi, 86,17%); fragili 30.494 vaccinazioni (30.493 prime dosi, una seconda dose, 32,78%); forze dell'ordine 25.102 vaccinazioni (24.981 prime dosi, 121 seconde dosi, 81,66%); ospiti Rsa 13.517 vaccinazioni (7.536 prime dosi, 5.981 seconde dosi, 87,96%); categorie 70-79 anni, conviventi-caregiver, personale esterno delle strutture sanitarie 133.497 vaccinazioni (90.210 prime dosi, 43.287 seconde dosi, 26.85%).

L'Unità di crisi della Regione Campania ricorda che «per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni» e che dunque «la percentuale dei vaccinati varia in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni - si sottolinea - potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all'aumento delle adesioni».